В Берлине протесты против карантина: десятки задержанных

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников коронавирусных ограничений у Бранденбургских ворот. По данным газеты Berliner Morgenpost, в ней приняли участие около 8 тысяч человек.

Над городом барражирует вертолет. По информации СМИ, есть задержанные, активисты частично разошлись, частично переместились к зданию администрации президента ФРГ, передает Интерфакс.

Полиция применила перцовый спрей против демонстрантов на Площади 18 марта, которые пытались пересечь ограждения, а в парке Тиргартен в ходе полицейских рейдов произошли нападения на полицейских. Более 150 человек задержаны, пишет РИА Новости.

Ранее в среду Бундестаг принял спорные поправки к закону об инфекционной защите. За внесение изменений проголосовали 342 депутата правящей коалиции, 250 проголосовали против и 64 воздержались. Как только изменения в закон вступят в силу, новые ограничения можно будет задействовать повсеместно автоматически при уровне заражений более 100 новых случаев в неделю на 100 тысяч человек. Если заражений будет более 200 на 100 тысяч человек, то вновь закроют школы и детские сады. Ограничения подразумевают запрет на выход из дома с 21:00 до 05:00 местного времени, гулять в это время разрешат только владельцам собак. Уже сейчас в большинстве районов уровень заражения составляет более 100 новых случаев, что означает, что, как только примут закон, выходить на улицу вечером будет нельзя.