В настоящее время идет подготовка к включению универсального десантного корабля (УДК) TCG Anadolu (L-408) в арсенал турецкой армии. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что вертолеты десантной бригады морской пехоты и сухопутных войск Турции проводят совместные учения.

Стоимость корабля-амфибии Anadolu составляет 650 млн долларов. Судно введено в эксплуатацию в 2021 году и в настоящее время проходит испытания. Его длина составляет 232 м, ширина - 32 м, высота - 58 м, грузоподъемность около 27 тысяч тонн. Силовая установка - 5 x дизель-генераторов мощностью по 5000 КВт + несколько вспомогательных двигателей. Вооружение - 5 x артустановок калибра 25 мм + 2 x МЗАК Phalanx CIWS + 1 x ЗРК RAM.

Личный состав корабля включает, в общей сложности, 1 223 человека - 56 военнослужащих авиакрыла, 50 медиков, 200 штабных, 550-570 десантников, 371 человек экипажа. На корабле могут разместиться два обычных десантных катера, два десантных катера на воздушной подушке и два катера для переброски десанта, самолет, вертолет и БПЛА.