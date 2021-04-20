В месте пропажи индонезийской подлодки обнаружили разлив нефти

Вблизи места исчезновения подводной лодки ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 найдено нефтяное пятно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что пятно обнаружили с воздуха. В военном ведомстве добавили, что в район пропажи субмарины направлены два корабля ВМС, оснащенных гидролокаторами.

Спасатели Австралии, Индии и Сингапура согласились принять участие в операции по поиску индонезийской подводной лодки. «Мы направили запрос об оказании помощи в поисках корабля, эти три государства выразили готовность направить спасателей», – говорится в сообщении Минобороны Индонезии, передает ТАСС.

Подлодка индонезийских ВМС пропала без вести во время учений в водах у острова Бали. Экипаж не вышел на связь в оговоренное время, чтобы доложить об обстановке. Известно, что на борту судна находится 53 человека.