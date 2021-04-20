В войсках Нахчыванского гарнизона проведены очередные занятия по командирской подготовке с командирами воинских частей и их заместителями.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, занятия по командирской подготовке были проведены с целью повышения квалификации командиров и штабных офицеров для своевременного и точного выполнения боевых задач в сложных условиях. На местах учений, организованных в полевых условиях, проведены "Стрельба и управление огнем артиллерийского дивизиона", "Занятие района обороны батальоном второго эшелона мотострелковой бригады" и "Правила организации военного дела на командном пункте", выполнены практические стрельбы из бронетанковой техники.

В завершение занятий были проверены теоретические знания офицеров по руководящим документам и военной топографии.

При проведении итогового анализа занятий в Учебно-тренировочном центре гарнизона было отмечено, что командиры воинских частей и их заместители показали высокие результаты.