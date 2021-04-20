Комиссар Совета Европы: соглашение о прекращении огня в Карабахе подписано, нужно двигаться вперед

Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня (для окончания Второй карабахской войны), нужно двигаться вперед, сказала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в ходе 13-го заседания весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает Trend.

По словам Миятович, она внимательно следила за ситуацией до и после подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией от 10 ноября 2020 года.

«Я могу только сказать, что готова поехать туда [на освобожденные азербайджанские земли] в любое время со своей командой, чтобы быть полезной. У моего офиса есть опыт, когда дело доходит до постконфликтных районов», – сказала Миятович.