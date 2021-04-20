На выбор предпринимателей представили доступные пакеты услуг

Пакеты содержат ряд сложных и наиболее популярных банковских услуг среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Предлагаемые пакеты помогут в полной мере удовлетворить потребности в необходимых банковских операциях.

Большинство услуг являются бесплатными. Клиенты, регулярно проводящие различные операции в Международном Банке Азербайджана в течение определенного периода времени, могут бесплатно пользоваться такими услугами, как: снятие наличности со счета, внутренние и международные переводы, заказ карты и перевод средств на карты в рамках зарплатного проекта, индивидуальный заказ корпоративных и визитных карточек, ежемесячная абонентская плата за POS-терминалы и другие подобные услуги. Остальные опции доступны на льготных условиях.

Благодаря специальным пакетам услуг, клиентам открывается доступ к информации об общем обороте операций в банке, сумме годовой наличности, количестве годовых переводов за границу, сумме переводов за границу и т. д. С учетом этого выделено 5 типов пакетов услуг: «Стандарт», «Стандарт +», «Привилегированный», «Премиум» и «Премиум +». Любой индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, желающие получить соответствующий тип пакета услуг и воспользоваться им могут посетить веб-сайт или обратиться в наши филиалы.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.