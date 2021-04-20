Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12:00 (13:00 мск) 22 апреля. Об этом пишет ТАСС.

«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга», — сказал Кулганек.

По его словам, если Москва не выполнит требование, то Прага будет приводить штаты обоих посольств в «паритетное соответствие по численности сотрудников».