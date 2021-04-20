Чехия выдвинула ультиматум России обновлено 21:28
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12:00 (13:00 мск) 22 апреля. Об этом пишет ТАСС.
«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга», — сказал Кулганек.
По его словам, если Москва не выполнит требование, то Прага будет приводить штаты обоих посольств в «паритетное соответствие по численности сотрудников».
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Посол России Александр Змеевский прибыл в Министерство иностранных дел Чехии, куда его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов России и Чехии.
Змеевский отказался отвечать на вопросы журналистов и сразу вошел в здание ведомства, сообщает РИА Новости.
Чехия подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали данные обвинения возмутительными и голословными. Из страны выслали 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства, которые уже покинули страну.