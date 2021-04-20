Оппозиция митингует перед резиденцией Пашиняна

Представители оппозиционного "Движения за спасение Родины" и их сторонники собрались на акцию протеста перед правительственной дачей премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Туда же стянуты силы полиции, передает Sputnik Армения.

Согласно сообщению, такое решение было принято движением в ответ на визит премьер-министра Никола Пашиняна в Сюникскую область.

Ранее с призывом собраться и помешать возвращению премьера в Ереван обратился к гражданам представитель оппозиционного "Движения по спасению Родины" Гегам Манукян, оставив запись на своей странице в Facebook.