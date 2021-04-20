Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность регулярными нарушениями режима прекращения огня на востоке страны. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель административного главы международного сообщества Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генсек со своей стороны вновь заявил о своей обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и о необходимости избегать любой эскалации», - сказал Дюжаррик. "Он также заверил в поддержке усилий, направленных на полное выполнение минских договоренностей в рамках «нормандского формата», - добавил представитель генсека.

Также, как отметил Дюжаррик, глава ООН обсудил с украинским лидером борьбу с пандемией коронавируса.

В свою очередь в офисе украинского лидера проинформировали, что генсек ООН и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и вакцинацию против коронавируса. Президент Украины, в частности «поблагодарил генерального секретаря за его усилия в преодолении вызовов, вызванных пандемией COVID-19», говорится на сайте офиса Зеленского.

В контексте темы Донбасса украинский лидер выразил поддержку прошлогоднему призыву Гутерриша о прекращении огня на период пандемии коронавируса.