Байден объявил, что за сто дней обеспечил 200 миллионов доз вакцины

Президент США Джо Байден объявил, что за 100 дней президентства обеспечил 200 миллионов доз вакцины от коронавируса для американцев, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы это сделали, сегодня мы преодолели отметку в 200 миллионов доз вакцины за 92 дня президентства, даже меньше чем за 100 дней», - сказал Байден в своем выступлении по ситуации с распространением коронавируса.

Он добавил, что стремительный темп вакцинации в стране помог спасти десятки тысяч жизней американцев.