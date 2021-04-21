«Карабах» и «Зиря» близки к выходу в финал Кубка Азербайджана

В Сумгаите местный одноименный клуб сыграл вничью 0:0 с «Карабахом». А «Кешля» дома проиграла «Зиря» - 1:2. Садио Тоункара в конце первого тайма вывел хозяев вперед, однако после перерыва гости не только отыгрались, но и вышли вперед. На 57-й минуте Родриго Бонгонгуи сравнял счет, а спустя пять минут Неманья Анджелкович забил победный гол.

Благодаря этой победе и двум забитым голам «Зиря» очень близка к первому в своей истории выходу в финал Кубка Азербайджана. В другой паре фаворитом, как и ожидалось, является «Карабах».

Ответные матчи состоятся на следующей неделе. Финал пройдет 24 мая.