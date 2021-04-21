Заново формируется состав ЦИК Азербайджана

Состав Центральной избирательной комиссии Азербайджана будет сформирован заново. Как сообщает АПА, должны быть определены и представлены кандидаты от парламентского большинства (партия «Ени Азербайджан»), партий, находящихся в меньшинстве, и беспартийных депутатов.

Ожидается, что вопрос о кандидатах в члены ЦИК будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе в ближайшие дни.

Шесть членов ЦИК представляют партию, имеющую наибольшее количество депутатов в парламенте, шесть членов − беспартийные депутаты, шесть членов − политические партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте. Беспартийных депутатов представляют лица, не состоящие на государственной службе, как правило, юристы.

ЦИК состоит из 18 членов и избирается парламентом.