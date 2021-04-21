Спикер Госдумы России: «Между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным всегда были хорошие отношения»

"Наша страна проводит очень взвешенную политику, и эта политика основана на уважении всех партнеров, которые сегодня выстраивают с нами отношения. Для нас важны принципы дружбы и диалога", - заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о российской политике в отношении послевоенных процессов в Нагорном Карабах е и вокруг него.

Председатель Государственной Думы отметил дружественные отношения между лидерами России и Азербайджана. "Что касается контактов с Ильхамом Алиевым, то между ним и Владимиром Владимировичем Путиным всегда были хорошие отношения", - обратил внимание он.

"В целом, бывают разные ситуации – но главное, чтобы мы исходили из того, что нет ничего важнее мира и надо делать все для его поддержания", - заключил Вячеслав Володин.