США хотят, но пока не могут поделиться вакциной

Администрация США рассматривает возможность передачи властям других стран тех имеющихся у нее доз вакцины от нового коронавируса, потребности в которых не будет у американских граждан. Об этом заявил в среду в Белом доме президент США Джо Байден, сообщают ТАСС.

«Что касается оказания помощи зарубежью. Мы находимся в процессе этого. Мы уже немного занимались этим. Мы изучаем, что будет сделано с некоторой вакциной, не используемой нами. Но мы должны убедиться, что она безопасна, прежде чем отправлять ее [другим государствам]», - сказал американский лидер.

Однако, признал он, в настоящее время Соединенные Штаты не располагают запасами препаратов для вакцинации от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 в таком объеме, чтобы приступить к их передаче другим государствам. «У нас [пока] нет достаточно, чтобы мы могли быть уверенными [в наличии нужных объемов вакцины] и передавали ее сейчас за границу», - пояснил Байден. «Тем не менее, - подчеркнул глава Белого дома, - я ожидаю, что мы [власти США] сможем [позднее] сделать это [поделиться вакциной с другими]».