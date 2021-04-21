Как сообщают местные СМИ, кадры вызвали бурное обсуждение и недовольство азербайджанских пользователей соцсетей, которые осудили действия 75-летнего экс-депутата.

В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлен нелицеприятный поступок бывшего депутата Милли Меджлиса, члена Союза писателей Азербайджана Гусейнбалы Мираламова в отношении молодой женщины.

Пользователи соцсетей подвергли критике автора более 30 художественных и публицистических книг. Отмечалось, что такое поведение экс-депутата идентично названию книг, автором которых он является - Xəcalət, Utanc, Mənəviyyatın ekologiyası...

Г.Мираламов с 1992 года является членом правящей партии «Ени Азербайджан». С 2008 года - председателем Хатаинской районной организации ПЕА. В 2005, 2010 и 2015 годах избирался депутатом Милли Меджлиса III, IV и V созывов по Хатаинскому первому избирательному округу №33. На последнем съезде ПЕА бывший депутат был избран членом Совета ветеранов.

На запрос журналистов Гусейнбала Мираламов ответил, что не знает ничего о распространенном видео. «Это не я и это не мой номер», - сказал он.