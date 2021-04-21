В Белом доме ответили на слова Путина о Шерхане и Табаки

Власти США не воспринимают критику со стороны президента РФ Владимира Путина на свой счет. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщает РБК, журналисты попросили Псаки прокомментировать высказывания Путина, который в ходе послания Федеральному собранию заявил о нападках на Россию со стороны зарубежных стран и сравнил сложившуюся ситуацию с сюжетом «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.

«Мы не воспринимаем на свой счет любые высказывания президента Путина. У нас толстая кожа», — сказала в ответ Псаки.

Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин указал, что некоторые страны превратили недружественные акции в отношении Москвы в «новый вид спорта». «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — сказал глава российского государства.