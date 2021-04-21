В Турции раскопали гладиаторскую арену 200 года

В Турции археологи раскопали арену гладиаторов со времен римской эпохи. Об этом пишет Live science. Сообщается, что на арене могли находиться 20 тысяч зрителей.

Возраст находки достигает 1 800 лет. Она расположена на холмах города Мастаура в западной провинции Турции Айдын. Все это время арена была покрыта землей и растительностью.

"Большая часть амфитеатра находится под землей, а видимая часть покрыта кустарниками и деревьями. Она прочная, как будто ее только что построили", - рассказал археолог Мехмет Умут Тунцер.

Сначала археологи заметили большую каменную кладку, которая поднималась из-под земли. Известно, что амфитеатр построили во время правления династии Северан (правила Римской империей между 193 и 235 годами).