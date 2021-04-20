Готовившим госпереворот в Беларуси предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение четверым задержанным по делу о подготовке госпереворота в Беларуси с целью смены власти неконституционным путем, сообщили в КГБ Беларуси.

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», – приводит ТАСС заявление представителя КГБ Белоруссии в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь – 1».

Он также проинформировал, что один из задержанных Юрий Зенкович признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении и сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действиях.

«На протяжении практически полугода все этапы противоправной деятельности нами документировались и фиксировались, в том числе, с помощью технических средств объективного контроля», – подчеркнул начальник отдела КГБ.