В Индии за четыре дня выявили миллион случаев COVID-19

Уже несколько дней подряд в Индии выявляют больше 200 тысяч новых заражений, число летальных исходов за минувшие сутки превысило две тысячи.

Сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается во всей стране. Накануне медики Нью-Дели заявили, что больше не могут размещать новых больных, так как места закончились даже в коридорах, а острая нехватка кислорода не позволяет им оказать всю нужную помощь больным COVID-19. В последние дни в Нью-Дели выявляют более 25 тысяч новых случаев заражения каждый день. В городе закрыли рестораны, торговые центры и спортзалы. В течение следующей недели власти будут просить граждан работать удаленно либо приостановить свою работу на время локдауна. При этом индийский премьер Нарендра Моди категорически против жесткого локдауна и призывает общественность и представителей власти сделать все, чтобы избежать такого варианта.