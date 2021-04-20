Дочь Каддафи исключили из черного списка Евросоюза

Как отмечает издание, Европейский суд постановил в среду исключить имя Аиши Каддафи, дочери полковника Муаммара Каддафи, из списка лиц, подпавших в 2011 году под санкции, на том основании, что "она больше не представляет угрозы международному миру и безопасность в регионе".

В решении суда Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге указывается, что Аиша Каддафи "не проживала в Ливии в течение многих лет и, согласно ее досье, не участвовала в политической жизни Ливии".

Аиша Каддафи была внесена в феврале 2011 года Евросоюзом в черный список физических и юридических лиц, которым закрыт доступ на территорию ЕС и к европейской банковской системе. В списке до сих пор числятся зверски убитый в октябре 2011 года Муаммар Каддафи, а также его сыновья - погибший в апреле того же года в ходе авианалета НАТО на резиденцию полковника Сейф аль-Араб и убитые позднее в боях Хамис и Муттазим.

44-летняя адвокат Аиша Каддафи проживает в Омане. В августе 2011 года она вместе с матерью, супругой полковника Сафией Фаркаш, маленькими детьми и братьями Ганнибалом и Мухаммедом бежали в Алжир в разгар боев в Триполи. Позднее Султанат Оман заявил о готовности предоставить политическое убежище семье свергнутого лидера, при этом речь шла только о женщинах из семьи Каддафи и мужчинах, не достигших 18 лет, при условии, что они не будут заниматься политической или информационной деятельностью в султанате.