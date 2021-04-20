Предсказуемая гибель человечества: у Земли нашли встроенный ликвидатор всего живого

Исследователь из Гарварда Робин Уордсворт опроверг бытующее в научной среде мнение о том, что климат планет земного типа — включая нашу — обладает «встроенным термостатом» или, как его еще называют, «углеродным кондиционером», об этом написал Уордсворт в своей работе, направленной для публикации в The Astrophysical Journal Letters.

Суть этой теории заключается в том, что в регулировании средней температуры на планете участвует главный парниковый газ СО2. Когда на Земле холодает, его количество в атмосфере растет, а температура поднимается. Когда становится слишком жарко – концентрация СО2 в воздухе падает, отчего ослабевает парниковый эффект, а температура на планете снижается.

Уордсворт сравнил исторические данные о колебаниях уровня СО2 с температурным фоном планеты и пришел к выводу, что «углеродный кондиционер» не работает и, более того, что причиной уничтожения всей жизни на Земле может стать глобальное обледенение, так называемое состояние «Земля-снежок», которое наступает при средней температуре +7 °C.

Ученый утверждает, что планета уже была на грани наступления событий, похожих на фильм-катастрофу «Послезавтра», 20 тысяч лет назад, когда температура опускалась до +9-10 °C. Сегодня средняя температура на планете составляет +15 °C.

Уордсворт провел моделирование колебания температур, которое показало, что при серьезном похолодании океаны планеты начинают активно поглощать углекислый газ, снижая парниковый эффект и усиливая похолодание.

Когда исследователь ввел в расчеты солнечное излучение, которое должно увеличиваться по мере снижения парникового эффекта, то скорость наступления полного оледенения неожиданно не уменьшилась. Это объясняется тем, что лед так хорошо отражает солнечные лучи, что наблюдаемое повышение светимости звезды практически не влияет на температуру на планете.

Автор работы отмечает, что это самое общее описание процесса, который несколько сдерживается влиянием человека на климатические изменения.

Если расчеты ученого верны, получается, планеты земного типа обладают не «встроенным термостатом», а встроенным механизмом периодического уничтожения всей сложной наземной жизни. Это объясняет причины парадокса Циолковского – Ферми – того, что при очень большом количестве звезд и планет во Вселенной нет никаких признаков внеземных цивилизаций, так как сценарий полного обледенения «Земля-снежок» характерен для всех планет земного типа.