Взрыв в Пакистане: есть погибшие и раненые

В результате взрыва на автостоянке отеля в городе Кветта на западе Пакистана четыре человека погибли, еще 12 получили ранения.

Anadolu со ссылкой на заявление местных властей сообщает, что инцидент имел место на территории гостиницы “Серена”. Причина взрыва выясняется. Припаркованным на стоянке транспортным средствам нанесен значительный ущерб, пострадало и здание отеля.

В результате взрыва легкие ранения получил и корреспондент Anadolu, находившийся в здании гостиницы.