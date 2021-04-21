В Чехии призвали расторгнуть договор о дружбе с Россией

Сенат (верхняя палата) парламента Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ и максимально сократить численность сотрудников посольства России в Чехии, оставив российского посла, передает ТАСС со ссылкой на чешское инфорагентство ЧТК.

Согласно сообщению, сенаторы приняли постановление, в котором взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы, характеризуются как "акт государственного терроризма против одного из государств - членов Евросоюза, а значит против всего ЕС".

Кроме того, верхняя палата чешского парламента рекомендовала кабмину вынести вопрос об инциденте в Врбетице на заседание СБ ООН и на рассмотрение руководящих органов Евросоюза и НАТО.

Сенат поддержал также произведенную властями высылку 18 сотрудников посольства РФ из Чехии, а ответ России, заключавшийся в объявлении персонами нон грата 20 сотрудников чешского дипломатического представительства, назвал актом, направленным на эскалацию напряженности во взаимных отношениях.

Ранее 21 апреля Чехия потребовала от Москвы принять обратно всех высланных дипломатов. Глава чешского МИД призвал выполнить условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага пообещала выслать других российских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва не приемлет стилистику требований со стороны других стран, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ультимативный тон в отношении России недопустим, и разговор с послом Чехии в МИД РФ будет продолжен 22 апреля.