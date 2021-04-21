Лукашенко едет в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Россию, в четверг в Москве запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Лукашенко, что в ходе переговоров, запланированных на 22 апреля, президенты планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами.

Поездка будет организована на фоне недавних сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и государственном перевороте в Беларуси.