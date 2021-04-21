Пока не ясно, будет ли в развитии учений учтено потенциальное вмешательство США или иных союзников в ход событий.

Первая фаза учений начнется 23 апреля и продлится до конца месяца. Важным элементом учений станут компьютерные симуляции, имитирующие полноценное вторжение армии Китая на остров и возможности способов реагирования Тайваня на вторжение, а также развитие ситуации в дальнейшем вооруженном конфликте с коммунистическим Китаем.

Тщательно следя за ситуацией в Южно-Китайском море, haqqin.az оперативно публикует все, что происходит в этом регионе. Как стало известно, Тайвань проводит самые крупные учения по отражению вторжения на свою территорию. Военные учения называются Han Kuang и ставят целью отражение нападения континентального Китая на остров.

Сценарий, однако, предусматривает атаку китайской армии на принадлежащие Тайваню острова Пенгху, Кинмен и Мацу. Цель учений — отражение китайского вторжения в течение недели.

Пресс-секретарь тайваньского военного ведомства Алан Ши объяснил журналистам, что первая фаза учений позволит оценить тайваньским вооруженным силам их реальные боевые возможности.

Учения под названием Han Kuang проходят ежегодно с 1984 года.

Во время второй фазы тайваньская армия проведет боевые стрельбы с использованием реального оружия в разных частях острова. Сухопутные, воздушные и военно-морские силы Тайваня примут участие в учениях по отражению десанта и обороны военных аэродромов, а также другой ключевой инфраструктуры.

Но это еще не все. С 12 по 16 июля тайваньские истребители проведут учения с приземлением на автострадах в рамках сценария, предусматривающего повреждения взлетно-посадочных полос на военных аэродромах.

Министерство обороны Тайваня предполагает, что в учениях этого года примут участие 8 тысяч резервистов — в два раза больше, чем годом раньше.

В октябре 2020 года бывший министр обороны Янь Дефа уверял парламентариев Тайваня, что Китайская Республика в состоянии мобилизовать 445 тысяч резервистов в случае, если армия КНР пересекла бы Тайваньский пролив.

Военные учения — знак того, что есть свои и есть враги. И пока такая парадигма существует и в мире, в его отдельных регионах, не ослабевает напряжение, порох надо держать сухим. Что и делает Тайвань — непризнанная многими странами мира страна, называющая себя Республика Китай (Тайвань).