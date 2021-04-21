В США сказали о прогрессе на переговорах по Ирану

США достигли «некоторого прогресса» на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, но много еще впереди. Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга, передает ТАСС.

«Переговоры между участниками формата «5+1» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном всегда были медленным процессом, который в этот раз еще больше замедлился из-за того, что США не ведут прямых переговоров с Ираном. ...Итак, мы добились некоторого прогресса, однако мы не находимся в ситуации, которая радикально отличалась бы от той, в которой мы были по итогам первого раунда [переговоров]», - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства на специальном телефонном брифинге, посвященном переговорам по иранской ядерной сделке в Вене.

По слова представителя Госдепа, переговоры, «вероятно, будут многораундовыми».

США продолжают изучать антииранские санкции, которые можно отменить, если Тегеран будет следовать ядерной сделке, заявили в Госдепе.