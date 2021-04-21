Российские авиакомпании получили допуск на полеты в Азербайджан

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Об этом свидетельствует текст приказа на сайте Росавиации. В число разрешенных направлений вошел и Азербайджан.

Trend со ссылкой на Росавиацию сообщает, что допуск на перелеты в Баку получили "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Ред Вингс", "Икар", "Ижавиа", "ИрАэро".

При этом в Росавиации подчеркнули, что допуск на полеты не подразумевает официальное восстановление авиасообщения.