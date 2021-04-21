Президент Грузии помилует оппозиционера

Акт о помиловании совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа президент Грузии подпишет в начале будущей недели, сообщил представитель правящей партии, депутат Шалва Папуашвили.

«При участии оппозиции 27 апреля, на следующей неделе, будет инициирован закон об амнистии, после чего президент сразу издаст акт о помиловании Руруа", – приводит слова Папуашвили Sputnik Грузия.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует Руруа в случае, если власти и оппозиция подпишут соглашение по выходу из политического кризиса.