Отдел спорта 02:24

После полуфинального матча Кубка Азербайджана между «Сумгаитом» и «Карабахом» (0:0) главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов был крайне раздосадован и даже рассержен.

И дело было не столько в том, что его команде не удалось победить во втором матче подряд, а в том, что уже не в первой игре соперники, по мнению Гурбанова, очень грубо играют против футболистов «Карабаха», а судьи закрывают на это глаза. В матче с «Сумгаитом» бросилось в глаза то, что главный тренер «Карабаха» заменил одного из ведущих своих футболистов Абдуллу Зубира на 72-й минуте, хотя тот вышел на замену лишь во втором тайме. Такое обычно происходит, если игрок получает травму, либо крайне неудачно вошел в игру. Однако на этот раз причина была другая. «Я заменил Зубира, чтобы уберечь его от травмы, - заявил Гурбанов на послематчевой пресс-конференции. – После того, как он вышел на поле, его постоянно били по ногам. Как будто против Зубира была какая-то особая агрессия. Ни я, ни мои футболисты никогда не проявляли неуважения к сопернику. Я всегда говорю своим игрокам, чтобы играли осторожно. Но в последнее время против наших футболистов играют очень агрессивно. Не знаю, почему это происходит и какая цель преследуется.

Было немало игр, когда я старался сохранять спокойствие. Но ведь я должен беречь своих игроков. Я не принимаю то, как агрессивно играют против нас в некоторых эпизодах. И сегодня не принимаю. Против Зубира неоднократно играли грубо. Мы просили судей, чтобы при первых же попытках такой игры, они предупреждали соперника. Сегодня Зубира били пять раз, но судья ни предупредил ни карточкой, ни даже устно. Мы все знаем друг друга. Вы же понимаете, что просто так я бы Зубира с игры не снял бы. И Филип Озобич не травмировался бы просто так, и Шахруддину Магомедалиеву не разбили бы голову…