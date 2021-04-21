Леонид Швец, автор haqqin.az 02:31

До парламентских выборов, которые пройдут 26 сентября, остается еще полгода, и всякое может случиться. Но пока неожиданно в предпочтениях немцев наметился сильный перевес в сторону «зеленых». Их кандидатура на пост главы канцлера Анналена Бербок пользуется куда большей популярностью, чем преемник Ангелы Меркель во главе Христианско-демократического союза Армин Лашет.

После того как «зеленые» и ХДС/ХСС определились со своими претендентами на премьерский портфель, партийные рейтинги буквально за неделю подбросили первых вверх, а вторые значительно просели. У «зеленых» сейчас 28%, на пять процентов больше, чем буквально несколькими днями раньше, и первое место. ХДС/ХСС теперь вторые с 21%: 7 пунктов поддержки как корова языком слизала. И нельзя сказать, что в партийном блоке не знали, что Армин Лашет не очень популярная фигура. Конкуренцию ему составлял баварский премьер-министр Маркус Зёдер, руководитель союзной партии Христианско-социальный союз, острый на язык и значительно более яркий персонаж, чем глава правительства Северной Рейн-Вестфалии. Но ХСС в блоке изначально на позициях младшего партнера. Решили, что будет Лашет, значит Лашет.

Армин Лашет известен своей подчеркнутой умеренностью и стремлением к компромиссам. Он все время улыбается. У него, выходца из рейнской области, второй родной язык французский, отличные отношения в политических кругах Франции и крепкие убеждения в преимуществах Евросоюза. Именно склонность к компромиссам подталкивала его к высказываниям о необходимости налаживать контакты с Россией, несмотря ни на что. В то же время это выраженный политик старой школы. Опыт успешного премьерства с самой населенной земле Северная Рейн-Вестфалия не переносится прямо на руководство Германией. Во всяком случае, немцы в этом совсем не уверены. Кандидатура Лашета была позитивно оценена 31% опрошенных, а 47% предпочли бы Зёдера. Внутри партий эти настроения еще выразительнее: среди сторонников ХДС предпочли бы Зёдера 58%, а в родной ХСС - 88%. Падение общего рейтинга блока после такого кадрового решения отражает недовольство избирателей, что политики пренебрегли их волей.