Резко выросли шансы «зеленых» возглавить Германию наш комментарий
До парламентских выборов, которые пройдут 26 сентября, остается еще полгода, и всякое может случиться. Но пока неожиданно в предпочтениях немцев наметился сильный перевес в сторону «зеленых». Их кандидатура на пост главы канцлера Анналена Бербок пользуется куда большей популярностью, чем преемник Ангелы Меркель во главе Христианско-демократического союза Армин Лашет.
После того как «зеленые» и ХДС/ХСС определились со своими претендентами на премьерский портфель, партийные рейтинги буквально за неделю подбросили первых вверх, а вторые значительно просели. У «зеленых» сейчас 28%, на пять процентов больше, чем буквально несколькими днями раньше, и первое место. ХДС/ХСС теперь вторые с 21%: 7 пунктов поддержки как корова языком слизала.
И нельзя сказать, что в партийном блоке не знали, что Армин Лашет не очень популярная фигура. Конкуренцию ему составлял баварский премьер-министр Маркус Зёдер, руководитель союзной партии Христианско-социальный союз, острый на язык и значительно более яркий персонаж, чем глава правительства Северной Рейн-Вестфалии. Но ХСС в блоке изначально на позициях младшего партнера. Решили, что будет Лашет, значит Лашет.
Армин Лашет известен своей подчеркнутой умеренностью и стремлением к компромиссам. Он все время улыбается. У него, выходца из рейнской области, второй родной язык французский, отличные отношения в политических кругах Франции и крепкие убеждения в преимуществах Евросоюза. Именно склонность к компромиссам подталкивала его к высказываниям о необходимости налаживать контакты с Россией, несмотря ни на что. В то же время это выраженный политик старой школы.
Опыт успешного премьерства с самой населенной земле Северная Рейн-Вестфалия не переносится прямо на руководство Германией. Во всяком случае, немцы в этом совсем не уверены. Кандидатура Лашета была позитивно оценена 31% опрошенных, а 47% предпочли бы Зёдера. Внутри партий эти настроения еще выразительнее: среди сторонников ХДС предпочли бы Зёдера 58%, а в родной ХСС - 88%. Падение общего рейтинга блока после такого кадрового решения отражает недовольство избирателей, что политики пренебрегли их волей.
Зато выдвижение Анналены Бербок от «зеленых», наоборот, понравилось большинству немцев. 54% сочли это правильным решением, и лишь 23% хотели видеть в этой роли другого сопредседателя партии «зеленых», Роберта Хабека. Но в самой партии 79% за Бербок. 40-летняя претендентка на канцлерский пост хорошо известна стране, она часто и эмоционально выступает по телевидению и даже имеет прозвище «королева телешоу». Выпускница Лондонской школы экономики, она уверенно чувствует себя в вопросах экономики, что раньше было нехарактерно для представителей этой еще недавно нишевой экологической партии. Она решительный противник «Северного потока-2» и в целом весьма резко отзывается о нынешней политике Кремля.
Еще до выдвижения кандидатов социологи проводили замеры популярности партийных лидеров, потенциальных претендентов на пост главы правительства. В паре с Маркусом Зёдером Бербок уступала, а вот Лашета уверенно переигрывала. Конечно, до выборов еще немало времени, но шансы, что она победит и на практике, как и в условной модели, сейчас велики, и Германию снова возглавит женщина-канцлер. «Зеленым» тогда придется выстраивать коалицию со свободными демократами и, очевидно, социал-демократами. Но пока забегать далеко вперед не стоит. Сначала нужно выиграть.