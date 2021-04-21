Резко выросли шансы «зеленых» возглавить Германию наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

До парламентских выборов, которые пройдут 26 сентября, остается еще полгода, и всякое может случиться. Но пока неожиданно в предпочтениях немцев наметился сильный перевес в сторону «зеленых». Их кандидатура на пост главы канцлера Анналена Бербок пользуется куда большей популярностью, чем преемник Ангелы Меркель во главе Христианско-демократического союза Армин Лашет.

противник «Северного потока-2» Анналена Бербок выдвинута кандидатом в канцлеры. Она может им стать

После того как «зеленые» и ХДС/ХСС определились со своими претендентами на премьерский портфель, партийные рейтинги буквально за неделю подбросили первых вверх, а вторые значительно просели. У «зеленых» сейчас 28%, на пять процентов больше, чем буквально несколькими днями раньше, и первое место. ХДС/ХСС теперь вторые с 21%: 7 пунктов поддержки как корова языком слизала.

И нельзя сказать, что в партийном блоке не знали, что Армин Лашет не очень популярная фигура. Конкуренцию ему составлял баварский премьер-министр Маркус Зёдер, руководитель союзной партии Христианско-социальный союз, острый на язык и значительно более яркий персонаж, чем глава правительства Северной Рейн-Вестфалии. Но ХСС в блоке изначально на позициях младшего партнера. Решили, что будет Лашет, значит Лашет.

сможет ли Армин Лашет стать лидером Германии?

Армин Лашет известен своей подчеркнутой умеренностью и стремлением к компромиссам. Он все время улыбается. У него, выходца из рейнской области, второй родной язык французский, отличные отношения в политических кругах Франции и крепкие убеждения в преимуществах Евросоюза. Именно склонность к компромиссам подталкивала его к высказываниям о необходимости налаживать контакты с Россией, несмотря ни на что. В то же время это выраженный политик старой школы.

Опыт успешного премьерства с самой населенной земле Северная Рейн-Вестфалия не переносится прямо на руководство Германией. Во всяком случае, немцы в этом совсем не уверены. Кандидатура Лашета была позитивно оценена 31% опрошенных, а 47% предпочли бы Зёдера. Внутри партий эти настроения еще выразительнее: среди сторонников ХДС предпочли бы Зёдера 58%, а в родной ХСС - 88%. Падение общего рейтинга блока после такого кадрового решения отражает недовольство избирателей, что политики пренебрегли их волей.

26 сентября станет известен новый канцлер Германии

Зато выдвижение Анналены Бербок от «зеленых», наоборот, понравилось большинству немцев. 54% сочли это правильным решением, и лишь 23% хотели видеть в этой роли другого сопредседателя партии «зеленых», Роберта Хабека. Но в самой партии 79% за Бербок. 40-летняя претендентка на канцлерский пост хорошо известна стране, она часто и эмоционально выступает по телевидению и даже имеет прозвище «королева телешоу». Выпускница Лондонской школы экономики, она уверенно чувствует себя в вопросах экономики, что раньше было нехарактерно для представителей этой еще недавно нишевой экологической партии. Она решительный противник «Северного потока-2» и в целом весьма резко отзывается о нынешней политике Кремля.

Еще до выдвижения кандидатов социологи проводили замеры популярности партийных лидеров, потенциальных претендентов на пост главы правительства. В паре с Маркусом Зёдером Бербок уступала, а вот Лашета уверенно переигрывала. Конечно, до выборов еще немало времени, но шансы, что она победит и на практике, как и в условной модели, сейчас велики, и Германию снова возглавит женщина-канцлер. «Зеленым» тогда придется выстраивать коалицию со свободными демократами и, очевидно, социал-демократами. Но пока забегать далеко вперед не стоит. Сначала нужно выиграть.