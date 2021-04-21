Судья Гвинет Ноулз: «Трагедия семьи миллиардера Фархада Ахмедова заслуживает пера Льва Толстого»

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Стостраничный вердикт в деле о семейной дрязге современных российских богачей – семьи миллиардера Фархада Ахмедова открывается фразой, позаимствованной у главного бытописателя нравов российской аристократии 19 века. Об этом пишет британская ВВС. "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", - процитировала судья начало "Анны Карениной". "Да простит меня Толстой, но редко когда в моем суде увидишь семью несчастнее Ахмедовых. И пусть тут замешано богатство, о котором большинство может только мечтать, суть этого дела проста - после развода жена пытается получить причитающееся ей от бывшего мужа и его распорядителей, а они делают все, чтобы спрятать деньги подальше от нее", - решила судья Гвинет Ноулз.

Она признала Темура - старшего сына Фархада Ахмедова - правой рукой и преданным проводником воли отца, а Татьяну - жертвой многочисленных схем вывода активов, затеянных с целью лишить ее доли семейного богатства. "К сожалению, Темур был не только в курсе, но и активно участвовал в этом, - постановила судья. - По примеру отца он делал все возможное, чтобы мать не получила ни копейки". Показания и поведение Темура на процессе сыграли против него. "Он неоднократно лгал мне в суде, не исполнял моих предписаний и отказался полностью раскрыть свои активы. Я пришла к выводу, что он - непорядочный человек, готовый на все ради исполнения воли отца, потому что, все всякого сомнения, полностью зависит от его финансовой поддержки". Шансы получить деньги с Темура у Татьяны намного выше: как и она, он - британский подданный и живет в Лондоне, тогда как Фархад английского суда не признает, в Британии не появляется, а дела ведет из России, Азербайджана и с борта яхты Luna, купленной у Романа Абрамовича примерно за 350 млн долларов в 2014 году.

Помимо ста с лишним миллионов долларов от сына Татьяне присудили сотни миллионов, спрятанные за различными офшорными трастами Фархада. Однако шансы на успех в охоте за этими активами у бывшей жены миллиардера существенно ниже. В коротком заявлении после вердикта Татьяна сказала, что никакими деньгами не залечить душевные раны, нанесенные детям затянувшейся тяжбой с Фархадом. "Сегодняшнее решение и не могло быть другим, поскольку Фархад изначально отказался поступить порядочно. Прийти к нему следовало бы полюбовно, как я неоднократно предлагала", - говорится в заявлении Татьяны, распространенном через ее представителей. Темур на суде говорил, что его отец сам предлагал Татьяне мировую: 100 млн, особняк под Лондоном и совместное с сыновьями владение коллекцией картин. Но она отказалась. Татьяна же говорила, что на самом деле ей предлагали роль содержанки - оплату текущих расходов, но ни копейки совместно нажитого богатства.

Как пишет британское издание, пара поженилась в начале 1990-х, но основательно разбогатела лишь в 2012 году, когда Фархад продал долю в газовой компании "Нортгаз" за 1,4 млрд долларов. В 2013-м Татьяна подала на развод в Англии, где она жила с 1994 года и где выросли их двое сыновей. "В любых обстоятельствах Темур не может ожидать, что ему будет позволено пользоваться щедростью отца, пока мать не подпускают к ее доле совместно нажитого состояния - доле, которая, как установил этот суд, ей причитается", - говорится в решении судьи. Темур встретил вердикт примирительным заявлением, переданным через представителя. "Темур никогда не собирался принимать чью-либо сторону и участвовать в разводе, но оказался втянут в воронку ожесточенной семейной ссоры, - цитирует его заявление РА. - Он не согласен с вердиктом, но сочтет его приемлемой ценой, если он приведет к разумному урегулированию спора между любимыми родителями".