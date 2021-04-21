Елизавета II поблагодарила всех за поддержку

«Сегодня, в день своего 95-летия, я получила множество посланий с добрыми пожеланиями, и я очень ценю их. Сейчас, когда наша семья переживает период глубокой печали, для нас всех послужили утешением теплые слова о моем муже, как от живущих в Соединенном Королевстве, так и в странах Содружества и по всему миру», — говорится в сообщении королевы, которое цитирует Лента.ру.

Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила всех за поздравления с 95-летием и добрые пожелания, которые ее утешили в эти печальные дни, когда вся семья находится в трауре по ее мужу принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому. Ее заявление обнародовала пресс-служба Букингемского дворца.

Елизавета II от своего имени и от имени своей семьи поблагодарила всех за доброту и поддержку, проявленные в последние дни. Она отметила, что члены королевской семьи глубоко тронуты.

21 апреля королеве Великобритании исполнилось 95 лет. В этом году свой день рождения она провела в Виндзорском замке. Поскольку королева находится в трауре по умершему мужу, традиционный холостой залп из пушек времен Первой мировой войны в ее честь отменили.

Елизавета II традиционно не отмечает широко свой день рождения в апреле, так как в Великобритании существует обычай праздновать так называемый официальный день рождения монарха во вторую субботу июня. В этот день проходит торжественный парад в честь королевы — праздник Выноса знамени.

Супруг королевы, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Он не дожил двух месяцев до столетнего юбилея.