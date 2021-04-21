Мошенники выманили у 90-летней женщины $32 миллиона

Аферисты представились сотрудниками органов общественной безопасности Китая. Женщине они сообщили, что ее личные данные были использованы в целях совершения преступлений. Пожилой миллионерше предложили перевести свои средства на счета, принадлежавшие следователям, для проверки происхождения ее имущества.

Этот случай мошенничества стал стал самым крупным из всех зафиксированных в Гонконге. По делу арестован 19-летний студент. Правоохранителям удалось также заморозить банковские счета, на которых оставалось 1,16 миллиона долларов. Остальные средства уже были выведены мошенниками.