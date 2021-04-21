Мошенники выманили у 90-летней женщины $32 миллиона
Мошенники, представившись китайскими чиновниками, убедили 90-летнюю жительницу Гонконга перевести на определенные банковские счета якобы для проверки 32 миллиона долларов, сообщает South China Morning Post.
Аферисты представились сотрудниками органов общественной безопасности Китая. Женщине они сообщили, что ее личные данные были использованы в целях совершения преступлений. Пожилой миллионерше предложили перевести свои средства на счета, принадлежавшие следователям, для проверки происхождения ее имущества.
Этот случай мошенничества стал стал самым крупным из всех зафиксированных в Гонконге. По делу арестован 19-летний студент. Правоохранителям удалось также заморозить банковские счета, на которых оставалось 1,16 миллиона долларов. Остальные средства уже были выведены мошенниками.