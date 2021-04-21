Амирханян и Мелконян попали под санкции СНБО Украины

Среди попавших под санкции компаний значатся российские ООО «Строительная компания «Дорлидер», а также ООО «Гранит 001». В числе введенных ограничений указаны блокировка активов, прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование полученных на Украине лицензий и другие, передает РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против 94 юридических и 13 физических лиц, сообщается на сайте президента.

В санкционном списке физических лиц указан учредитель «Дорлидера» Араик Амирханян. Украина также решила заблокировать его активы, находящиеся на территории страны, ограничить ведение торговых операций, запретить вывод капитала за пределы государства и ввести другие ограничения.

Основной бизнес Амирханяна находится на Украине. Ранее Антимонопольный комитет Украины заявлял, что компании бизнесмена вступали в сговор во время участия в тендерах на строительство дорог.

Помимо этого, Служба безопасности Украины подозревала Амирханяна в финансировании свержения конституционного строя и блокировке более 200 публичных закупок в дорожной сфере на миллиарды гривен.

Весной 2019 года Амирханяна задержали, когда он вместе с вооруженными людьми ворвался в здание Службы автомобильных дорог в Одесской области.

В санкционном списке значится и гражданин Украины Мелконян Тигран.