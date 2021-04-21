УЕФА лишил Бильбао права проводить матчи Евро-2020

Отдел спорта 04:51

Бильбао исключен из списка городов, принимающих матчи чемпионата Европы. Это решение, как сообщили городские власти, было принято УЕФА, который официально известил их.

В ближайшее время будет официальное заявление УЕФА. Причина – невозможность гарантировать посещаемость стадиона «Сан-Мамес» из-за пандемии коронавируса. Бильбао должен был принять три матча группы «E» с участием сборной Испании против Швеции, Польши и Словакии. Кроме того, в Бильбао была запланирована одна встреча 1/8 финала. Теперь УЕФА придется в срочном порядке перекраивать календарь и искать замену Бильбао. Городские власти считают, что УЕФА и Королевская федерация футбола Испании (RFEF) должны обосновать свое решение лишить Бильбао матчей Евро-2020. Бильбао – один из трех городов, не предоставивших УЕФА гарантий допуска зрителей на стадион во время матчей чемпионата Европы. Помимо испанского города, такие гарантии пока не предоставили Дублин и Мюнхен. Интересно, что в Дублине должны состояться три оставшихся матча группы «E».