УЕФА лишил Бильбао права проводить матчи Евро-2020
Бильбао исключен из списка городов, принимающих матчи чемпионата Европы. Это решение, как сообщили городские власти, было принято УЕФА, который официально известил их.
В ближайшее время будет официальное заявление УЕФА. Причина – невозможность гарантировать посещаемость стадиона «Сан-Мамес» из-за пандемии коронавируса.
Бильбао должен был принять три матча группы «E» с участием сборной Испании против Швеции, Польши и Словакии. Кроме того, в Бильбао была запланирована одна встреча 1/8 финала. Теперь УЕФА придется в срочном порядке перекраивать календарь и искать замену Бильбао.
Городские власти считают, что УЕФА и Королевская федерация футбола Испании (RFEF) должны обосновать свое решение лишить Бильбао матчей Евро-2020.
Бильбао – один из трех городов, не предоставивших УЕФА гарантий допуска зрителей на стадион во время матчей чемпионата Европы. Помимо испанского города, такие гарантии пока не предоставили Дублин и Мюнхен. Интересно, что в Дублине должны состояться три оставшихся матча группы «E».
«Мы возлагаем на УЕФА и RFEF ответственность за непроведение этого спортивного мероприятия и одностороннее расторжение наших договорных отношений, а также за необходимую финансовую компенсацию по этой причине. Они должны будут обосновать свое решение, - говорится в заявлении городских властей Бильбао. - Ни в одном из сообщений УЕФА мы не нашли ни одного довода - спортивного, социального или экономического, и тем более связанного с общественным здравоохранением, контролем и мерами по предотвращению распространения коронавируса.
Мы считаем, что нам не дали убедительного объяснения. Его просто нет. В УЕФА это хорошо знают, и по этой причине они все эти дни пытались помешать нам подать на них в суд. Договор между нами и УЕФА уже находится в юридической службе нашего штаба для изучения и оценки компенсации вложенной на проведение мероприятия суммы, которая на сегодняшний день составляет более 1,2 миллиона евро, а также возможных убытков, причиненных данным решением».
Матчи Евро-2020 должны пройти с 11 июня по 11 июля в нескольких европейских городах, в том числе и в Баку, который примет три матча группы «А» с участием Турции, Швейцарии и Уэльса, а также один четвертьфинал.