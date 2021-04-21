Россияне скупили жилье в Турции перед закрытием авиасообщения

В марте 2021-го, перед приостановкой авиасообщения с Турцией, россияне купили там на 38 процентов больше недвижимости, чем в предыдущем месяце, следует из материалов портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в начале 2021 года почти 10 процентов всех «иностранных» сделок с недвижимостью в Турции пришлись на россиян. Всего в стране за январь-март продали более 263 тысяч объектов, из них почти 10 тысяч были реализованы иностранцам.

Самыми активными иностранными покупателями турецкой недвижимости стали жители Ирана, за первый квартал они приобрели 1,6 тысячи объектов. На втором месте — жители Ирака (1,46 тысячи объектов). Россияне замкнули тройку лидеров с результатом в 938 закрытых сделок. Только в марте россияне приобрели в Турции более 400 объектов недвижимости, подсчитали в Turk.Estate (плюс 38 процентов к показателю февраля).