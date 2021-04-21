Об этом же говорит и другой факт - стоимость ненефтегазового ВВП за квартал составила 12 млрд 062 млн манатов, что на 2,1% больше годового показателя. Нетрудно заметить, что две трети экономики отныне приходится на долю ненефтегазового сектора. В то же время доходы госбюджета составили 5 млрд 736,4 млн манатов, расходы - 5 523,7 млн манатов. Образовался профицит в размере 212,7 млн манатов, но против профицита в 559,6 млн манатов по итогам января-февраля. Правительству не удалось сохранить баланс – доходы снизились на 26,6%, а расходы увеличились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Госкомстат, в первом квартале этого года в Азербайджане произведено ВВП на 18 млрд 921,5 млн манатов. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, темпы спада экономики страны снижаются, и по итогам квартала спад составил 3,2%. ВВП на душу населения за год также снизился на 1,8% и составил 1 891 манат. А это свидетельствует об оживлении экономики Азербайджана после вызванного пандемией кризиса.

Но этот дисбаланс легко объясним. Ограничения в связи с пандемией в прошлом году были введены лишь в последние дни первого квартала. А в этом году все еще ограничена или вообще запрещена деятельность ряда сфер экономики, что более чем на четверть снизило доходы госбюджета. Параллельно сильно растут расходы на всеобщую вакцинацию, обеспечение многочисленных льгот семьям шехидов, лечение раненых в ходе прошлогодней Отечественной войны и прочих социальных проблем.

Спад наблюдается во всех сферах экономики. Стоимость проданной продукции и оказанных услуг на потребительском рынке составила 11,5 млрд манатов, что на 4,1% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. А в марте каждый потребитель потратил в среднем 383,7 маната, или на 2,4 маната меньше, чем год назад. Промышленное производство также сократилось на 3,6% - до 10 млрд 996,2 млн манатов. Причем производство в нефтегазовой промышленности возросло на 11,9% - до 3 млрд 280,2 млн манатов, что связано с ростом нефтяных цен с начала года. Спад же обеспечила ненефтяная промышленность.

На 11% снизились доходы бюджета и от платных услуг населению, которые составили 1 млрд 824,5 млн манатов. За квартал каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 182,8 маната, или на 18,7 маната меньше, чем годом ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 20% сократился объем инвестиций. За квартал в основной капитал направлено 2 млрд 365,2 млн манатов. Причем инвестиции в ненефтегазовый сектор снизились на 32,2% - до 1 млрд 009,5 млн манатов, что также характеризует важность для страны углеводородного фактора.

Падают и номинальные доходы населения, они составили 13 млрд 455,9 млн манатов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А номинальный доход на душу населения снизился на 1,6% и составил 1 345 манатов. Еще ощутимее снижение среднемесячной номинальной зарплаты наемных работников - на 2,8%, или до 692,3 маната. Но это, скорее всего, связано с тем, что на начало текущего месяца численность наемных работников в экономике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,3%, или 37 тыс. человек, составив 1 678,5 тыс. человек. Рост же числа работников в столь сложный период тоже проявление государственной политики в социальной сфере. Снижение доходов населения сопровождается небольшим ростом инфляции. За квартал индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,9% против 103,7%.

Единственным положительным фактором на таком мрачном фоне является рост на 2,4% положительного сальдо во внешней торговле. Оно составило 1 млрд 607 млн 402,29 тыс долларов, что на 2,4% больше аналогичного прошлогоднего показателя. В целом внешнеторговый оборот страны составил 6 млрд 668 млн 302,23 тыс долларов, что говорит о спаде на 2,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года. При этом экспорт составил 4 млрд 137 млн 852,26 тыс долларов (спад на 1,6%), а импорт - 2 млрд 530 млн 449,97 тыс долларов (спад на 4%).

Это единственная сфера, где правительству удалось выдержать давление свалившейся на него тяжести. Повышение объема экспорта, конечно, в столь сложный период задача непосильная. Но значительное снижение при этом импорта, безусловно, заслуга правительства. А рост положительного сальдо во внешней торговле дает основание говорить, что правительство на верном пути, который позволит вскоре переломить ход его упорной борьбы с кризисом.