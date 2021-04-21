Президент США Джо Байден намерен официально признать так называемый «геноцид армян» в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее информации, соответствующее заявление глава Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти т.н. «геноцида армян». При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания «геноцида».

Газета подчеркивает, что возможное признание Байденом т.н. «геноцида армян» привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. По данным WSJ, представитель посольства Турции в Вашингтоне пока не прокомментировал сведения ее источников.

Предшественник Байдена республиканец Дональд Трамп избегал упоминания слова «геноцид» в своих заявлениях, касавшихся событий 1915 года. Барак Обама (2009-2017), в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, также избегал этого определения. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали события 1915 года в Османской империи как «геноцид армян». Это вызвало резкое недовольство Анкары.