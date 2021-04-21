Трагедия в Локбатане: жена зарезала мужа
Накануне вечером в собственном доме на территории поселка Локбатан был убит Эльвин Аскерзаде, говорится в сообщении Гарадагской районной прокуратуры.
В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и тела, совершены иные процессуальные действия.
Проведенное предварительное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что жена потерпевшего, Бабаева Севда Расимовна, умышленно убила последнего, ранив ножом в левую грудь во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.
Прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.