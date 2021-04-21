Эрдоган ратифицировал соглашение с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей областях, подписанное с Азербайджаном 25 февраля 2020 года, сообщает Resmi Gazete.

Целью подписания данного соглашения является содействие развитию двустороннего научного, технического, технологического, правового, административного и коммерческого сотрудничества между сторонами в области энергетики и горнодобывающей промышленности, в первую очередь, в области возобновляемых и чистых источников энергии и энергоэффективности, организации производства энергии.

Стороны будут сотрудничать в области возобновляемой и чистой энергии, а также энергоэффективности. В рамках соглашения они должны определить возможности деятельности в этой области и поощрять уполномоченные органы и инвесторов обеих сторон поддерживать и развивать проекты в данной сфере.