Посол США покинул резиденцию в Москве и отправился в аэропорт

Посол США в России Джон Салливан покинул свою резиденцию в Москве и, предположительно, отправился в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства, ставший свидетелем отъезда дипломата, рассказал, что в машину Салливана загрузили три чемодана, после чего посол выехал за ворота резиденции Спасо-хаус.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать.

20 апреля посол сообщил, что все же покинет Москву, но вернется в ближайшие недели. В Госдепе пояснили, что Салливан хочет проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока.