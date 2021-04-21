Сообщается, что были выявлены обоснованные подозрения в том, что директор «Ени Клиника» Аббасов Парвиз Акиф оглу, войдя в сговор с другими должностными лицами, брал у родных больных коронавирусом взятки в обмен на их размещение в клинике. При посредничестве своих знакомых Гусейнова Эвеза Энвер оглу, Мирзоева Самира Ганает оглу, Алиевой Вусали Фирудин гызы П.Аббасов брал взятки в размере 3000-3500 манатов в обмен на стационарное лечение ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между Аббасовым и посредниками.

По факту в отношении Аббасова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении соучастников незаконных действий Аббасова – Эвеза Гусейнова и Вусали Алиевой возбуждено уголовное дело по статье 32.5,311.3.1 (содействие в получении взятки группой лиц по предварительному сговору), они задержаны.

Напомним, накануне haqqin.az писал о том, что правоохранительные органы готовят меры по борьбе с сетью врачей-взяточников.