Полиция продолжает задерживать разгуливающих коронабольных

Сотрудники правоохранительных органов 21 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 3 активно больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, разместили в больницу с соблюдением медицинских процедур.

В отношении них заведено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов).

В настоящее время следствие продолжается. «Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе МВД.