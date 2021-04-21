МЧС за сутки спасло семь человек
На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 33 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с одним случаем попытки суицида и 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии.
Как сообщает сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 7 человек, обнаружены и переданы по назначению тела двух человек.