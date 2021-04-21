О чем еще можно мечтать фермерам? - Семена за счет государства, удобрения и агрономия от компании
С целью повышения урожайности на полях мелких фермеров с участком до 5 гектаров, выращивающих хлопок, ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti начинает социальную акцию. По условиям акции фермеры, приобретающие мешок высокоурожайных семян хлопчатника за счет госсубсидий, получат в подарок один мешок азотных удобрений. Акция проходит во всех точках продаж gubre.az.
Как и во всех направлениях сельскохозяйственного сектора, государственная поддержка фермеров в хлопководческом секторе продолжает расти. Благодаря этому урожайность на хлопковых полях возрастет с каждым годом.
В результате успешной реализации государством новых механизмов субсидирования в области сельского хозяйства рынок посевматериала и агрохимии был успешно либерализован, что привело к доступности высокопроизводительных семян любому фермеру.
Как один из основных поставщиков посевматериала и агрохимии в Азербайджане команда ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti также старается оказывать всестороннюю поддержку нашим фермерам, чтобы внести свой вклад в урожайность. С этой целью компания импортировала и провела испытания семян хлопчатника, производимых турецкой компанией May Tohum, на территории республики.
Положительные результаты, полученные от испытаний семян марки MAY, послужили стимулом для компании предоставить возможность нашим фермерам использовать их у себя на полях.
Урожайность семян хлопчатника MAY-455 в среднем составляет 50-60 центнеров. По этим данным MAY-455 имеет один из самых передовых показателей. Поскольку этот сорт растет быстрее конкурентов, что влечет за собой меньшую потребность в воде и сокращает затраты на орошение, это помогает внести особый вклад в защиту водных ресурсов нашей страны.
Также нужно отметить, что процесс обработки пестицидами данного сорта производится намного эффективнее, так как количество листьев у него значительно меньше, чем у альтернативных сортов. Ввиду малого количества листьев урожай из MAY-455 получается более чистым, что является важным условием качественного волокна.
Наши фермеры могут приобрести семена хлопчатника MAY-455 в более 250 торговых точках gubre.az во всех регионах страны, при этом оплатив стоимость семян 100% за счет государственных субсидий. Отметим, что gubre.az — это сеть точек продаж агрохимии и семян, принадлежащая ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti.
Специалисты ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti подготовили специальную брошюру под названием «Комплексная посевная программа для хлопководства», чтобы помочь фермерам, занимающимся выращиванием хлопка, получить высокий урожай при помощи правильного агротехнического ухода за растением. Брошюра охватывает все этапы процесса выращивания хлопка. Каждому действию дается научное объяснение и рекомендации в области использования самой современной агротехнологии и агрохимии на всех этапах.
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