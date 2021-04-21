О чем еще можно мечтать фермерам? - Семена за счет государства, удобрения и агрономия от компании

С целью повышения урожайности на полях мелких фермеров с участком до 5 гектаров, выращивающих хлопок, ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti начинает социальную акцию. По условиям акции фермеры, приобретающие мешок высокоурожайных семян хлопчатника за счет госсубсидий, получат в подарок один мешок азотных удобрений. Акция проходит во всех точках продаж gubre.az .

Как и во всех направлениях сельскохозяйственного сектора, государственная поддержка фермеров в хлопководческом секторе продолжает расти. Благодаря этому урожайность на хлопковых полях возрастет с каждым годом.

В результате успешной реализации государством новых механизмов субсидирования в области сельского хозяйства рынок посевматериала и агрохимии был успешно либерализован, что привело к доступности высокопроизводительных семян любому фермеру.

Как один из основных поставщиков посевматериала и агрохимии в Азербайджане команда ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti также старается оказывать всестороннюю поддержку нашим фермерам, чтобы внести свой вклад в урожайность. С этой целью компания импортировала и провела испытания семян хлопчатника, производимых турецкой компанией May Tohum, на территории республики.

Положительные результаты, полученные от испытаний семян марки MAY, послужили стимулом для компании предоставить возможность нашим фермерам использовать их у себя на полях.