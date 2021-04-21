Глава ПО «Азеригаз» принял участие в работе форума фото
Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев принял участие в традиционном «Онлайн B2G форуме», организованном Caspian Energy Club. В рамках форума были обсуждены актуальные вопросы и предложения. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
В своем выступлении Руслан Алиев подчеркнул, что ПО «Азеригаз», осознавая большую ответственность, которая выпала на него как в период пандемии, так и во время Отечественной войны, продолжает свою бесперебойную деятельность. Он отметил, что многие сотрудники объединения добровольно записались в ряды армии и участвовали в боях за освобождение наших земель.
«Мы благодарим Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, который принес нам гордость за победу. Мы склоняем головы перед нашими шехидами. Желаем нашим ветеранам здоровья от Аллаха. Одним из пунктов, к которому мы относимся с большой ответственностью, является обеспечение подачи заявок на газ для семей шехидов и ветеранов. Это основа нашей повседневной работы, и мы рассматриваем эти проекты как наш священный долг, а не как социальную кампанию».
В продолжение своего выступления Руслан Алиев коснулся некоторых моментов, связанных с газификацией. «В результате социальной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане, уровень газификации в стране составляет 96,2%, за исключением районов, освобожденных от оккупации. За последние 10 лет в нашей республике газифицировано и обеспечено природным газом 1 554 села и поселка. Мы начали 2021 год с принятия многих важных шагов. В департаменте метрологии нашего объединения мы организовали Дни открытых дверей, повысили активность в социальных сетях посредством прямых трансляций, рассылаем SMS-уведомления абонентам о задолженностях и крупномасштабных остановках подачи газа. Мы считаем, что и впредь будем усердно работать для достижения наших целей в этом году».
Затем Руслан Алиев выслушал предложения участников «Online B2G форума» и ответил на их вопросы. Председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев поблагодарил Руслана Алиева за открытый и искренний диалог. Он отметил долгосрочное сотрудничество ПО «Азеригаз» с Caspian Energy Club и постоянную поддержку деятельности клуба, также упомянул про совместную двустороннюю рабочую группу.