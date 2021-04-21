Отдел информации 11:32

Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев принял участие в традиционном «Онлайн B2G форуме», организованном Caspian Energy Club. В рамках форума были обсуждены актуальные вопросы и предложения. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО. Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

В своем выступлении Руслан Алиев подчеркнул, что ПО «Азеригаз», осознавая большую ответственность, которая выпала на него как в период пандемии, так и во время Отечественной войны, продолжает свою бесперебойную деятельность. Он отметил, что многие сотрудники объединения добровольно записались в ряды армии и участвовали в боях за освобождение наших земель. «Мы благодарим Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, который принес нам гордость за победу. Мы склоняем головы перед нашими шехидами. Желаем нашим ветеранам здоровья от Аллаха. Одним из пунктов, к которому мы относимся с большой ответственностью, является обеспечение подачи заявок на газ для семей шехидов и ветеранов. Это основа нашей повседневной работы, и мы рассматриваем эти проекты как наш священный долг, а не как социальную кампанию».