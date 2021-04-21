Уличённого в сексуальных домогательствах Мираламова сняли с работы
Бывший депутат Гусейнбала Мираламов освобожден от должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Об этом haqqin.az заявили в университете.
«Сегодня утром он освобожден от должности», - сказали в учебном заведении.
Напомним, накануне в социальных сетях были распространены видеокадры непристойного поведения экс-депутата Гусейнбалы Мираламова. Кадры вызвали бурное обсуждение и недовольство азербайджанских пользователей соцсетей, которые осудили действия 75-летнего экс-депутата.