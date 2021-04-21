Кредитный и депозитный портфель Банка Республика значительно увеличился

Несмотря на карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, банк в 2021 году смог продолжить положительную динамику, и по итогам первого квартала чистый процентный доход составил 11,3 млн манатов, чистая прибыль банка - 2,9 млн манатов.

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, опубликовал отчеты по финансовым показателям за первый квартал 2021 года. Согласно отчетности, Банк продемонстрировал хорошие финансовые результаты и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

По сравнению с концом прошлого года активы банка увеличились на 7,5% и составили 1,11 млрд манатов, что позволило банку укрепить свое место в лидирующей пятерке банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 4% и составил 87,2 млн манатов, превышая регулятивную норму на 75%.

По результатам трех месяцев банк значительно увеличил кредитный и депозитный портфели. Так, депозитный портфель банка увеличился на 13%, что в очередной раз подтверждает высокое доверие клиентов к банку. Кредитный портфель банка увеличился на 8,4%, основная часть выданных кредитов была направлена на кредитование реального сектора, который является приоритетным как для банка, так и для экономики страны. Примечательно то, что по сравнению с концом прошлого года также снизилась доля просроченных кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле и составила 2,2%.

Кроме этого, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 11,12%, а коэффициент адекватности совокупного капитала - 15,61%, что выше нормы в 2,2 и 1,7 раза соответственно.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.