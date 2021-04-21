Специалист Минздрава о главных ошибках лечения от коронавируса на дому

Сотрудник кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета Минздрава доктор философии по медицине Вугар Джавадзаде в интервью haqqin.az рассказал об особенностях лечения больных коронавирусом в домашних условиях.

- При каких условиях могут лечиться на дому граждане, у которых результат теста оказался положительным?

- Прежде всего, я хотел бы отметить, что люди, у которых тест ПЦР (полимеразная цепная реакция) положительный, должны самоизолироваться в домашних условиях в течение двух недель. Самоизолируясь, они не заражают окружающих людей вирусом и в то же время предотвращают его обострение в случае развития болезни.

Пациенты, перенесшие заболевание бессимптомно (без клинических признаков), должны находиться под наблюдением врача в домашних условиях. Лечение не назначается лицам, тест которых оказался положительным, но не имеет клинических лабораторных изменений.

- Сколько дней длится лечение в домашних условиях?

- К каждому пациенту нужно подходить индивидуально. Возраст больного, сопутствующие болезни, степень тяжести заболевания и прочие условия обязательно должны быть приняты во внимание. Продолжительность лечения может варьироваться в зависимости от степени тяжести заболевания и наличия других заболеваний. В среднем длительность лечения составляет две недели. У тяжелобольных этот период может затянуться.

Как я уже упоминал, лечение не назначается людям, у которых болезнь протекает бессимптомно. Эти люди должны изолировать себя только в течение двух недель в домашних условиях.

Тем, кто перенес заболевание в легкой форме, могут назначаться только поливитамины, состав которых богат витаминами и минералами, в течение 10-14 дней. Лица, перенесшие заболевание легкой и средней тяжести, должны в течение дня получать много жидкости, питаться продуктами, богатыми достаточным количеством витаминов и белков.

Стационарное лечение необходимо, так как люди, перенесшие тяжелое заболевание, нуждаются в постоянном наблюдении врача, лабораторных исследованиях и доступе к кислороду.

Принципы лечения в домашних условиях должны соблюдаться таким образом, чтобы впоследствии пациент не заболел и не попал в больницу.

- Если в доме есть люди, не зараженные COVID-19, на что следует обратить внимание, чтобы защитить их?

- Если в доме есть человек, зараженный COVID-19, он должен быть помещен в другую комнату, чтобы защитить других членов семьи. Все члены семьи должны носить маски, избегать контакта с зараженным человеком, часто проветривать помещение, а кухню и санитарный узел общего пользования ежедневно очищать дезинфицирующими средствами. Если в доме есть люди, не зараженные COVID-19, они должны защищать себя от простуды, принимать богатую витаминами и белками пищу, чтобы предотвратить ослабление иммунной системы, а также меры, которые мы упомянули.

- Когда назначается применение антибиотиков?

- С большим сожалением хочу отметить, что, как только результат теста оказался положительным, наши граждане принимают антибиотики разных групп. В некоторых случаях без необходимости первоначально используются резервные антибиотики. Также отмечу, что не каждому пациенту назначается антибиотик. Как правило, антибиотики должны быть назначены после врачебного осмотра.

Антибиотики не назначаются лицам, у которых заболевание протекает бессимптомно и в легкой форме. А тем, кто переносит заболевание в средней и тяжелой форме, антибиотики должны назначаться по результатам лабораторных исследований. Для правильного выбора антибиотиков следует проводить антибиотикограмму. Суточную дозу антибиотиков, длительность их назначения в обязательном порядке должен определять врач. Иногда при отсутствии необходимости назначения антибиотиков пациенты длительное время принимают антибиотики, что впоследствии приводит к осложнениям.

- Какие ошибки чаще всего допускаются при лечении в домашних условиях? Иногда больных доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Почему пациенты становятся тяжелобольными?

- Прежде всего, хотел бы отметить, что лица с положительным результатом теста должны сначала обратиться к врачам в поликлинике, расположенной в их районе, а не лечить себя дома.

Подавляющее большинство пациентов сегодня пользуются шаблонными рецептами, принимают препараты, которые используют другие люди, выздоравливающие от болезни. Это различные антибиотики, противовирусные препараты, кровоостанавливающие, гормональные и т. д. Во многих случаях люди используют внутривенные вливания в течение нескольких дней. В результате течение болезни усугубляется в домашних условиях, больного приходится переводить в стационар. Большая часть людей думает, что все зараженные вирусом получают одинаковое лечение, а всем пациентам назначаются одни и те же лекарства. Отмечу, что при назначении препаратов врачом обязательно учитываются показания и противопоказания препаратов, дополнительные эффекты.

В некоторых случаях пациенты обращаются к медсестрам, а не к врачам. Медсестры, не имея возможности оценить степень тяжести заболевания, вводят пациентам различные препараты без обоснованных на то показаний, не принимая во внимание их заболевания, что приводит к осложнениям.

- Насколько эффективны противовирусные препараты?

- Сегодня в аптеках продаются различные противовирусные препараты. Люди иногда покупают и принимают 3-4 противовирусных препарата. Даже не зараженные COVID-19 принимают эти препараты, что впоследствии приводит к различным осложнениям.

Как правило, не существует противовирусных препаратов, которые эффективны при лечении инфекции COVID-19. Иными словами, эффективность противовирусных препаратов в лечении COVID-19 не доказана научными исследованиями.

Ряд противовирусных препаратов начал применяться с того дня, как инфекция COVID-19 стала распространяться по всему миру. Однако со временем, после анализа клинических лабораторных результатов эти препараты были исключены из лечения.