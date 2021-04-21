В Центральной фитосанитарной лаборатории, функционирующей при Азербайджанском институте пищевой безопасности (АИПБ ), постоянно развиваются связи с зарубежными лабораториями, международными организациями, работающими в этой области, с целью повышения профессионализма сотрудников, а также признания результатов лабораторных исследований. Специалисты лаборатории регулярно участвуют в тренингах в зарубежных странах, обмениваются опытом.

В обмене опытом большое значение придается налаживанию связей и сотрудничеству с турецкими лабораториями в области оздоровления растений. В рамках этого сотрудничества турецкий специалист-вирусолог Уфтад Гюнер работает в Центральной фитосанитарной лаборатории. У.Гюнер делится с сотрудниками лаборатории опытом проведения энтомологической, гербологической, бактериологической, микробиологической, вирусологической и других экспертиз на растениях и растительной продукции. Также с участием специалистов АИПБ проводится экспертиза фитопатогенных вирусов, несущих фитосанитарный риск. Высоко оценив компетентность сотрудников лаборатории, успехи, достигнутые в области обеспечения фитосанитарной безопасности в стране, турецкий специалист отметил, что диагностика фитопатогенных вредных организмов осуществляется методами, соответствующими международным стандартам.

Отметим, что в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты здоровья населения в стране регулярно принимаются необходимые меры по приведению лабораторий Азербайджанского института пищевой безопасности в соответствие с международными стандартами.

Представляем видеоролик о сотрудничестве: